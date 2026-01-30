Successos
Rescatat un esquiador a la Vall d'Incles després de patir una caiguda
Els bombers han hagut de mobilitzar l'helicòpter per traslladar el ferit a l'hospital
Un esquiador ha hagut de ser traslladat a l'hospital aquest migdia després de caure mentre practicava esport a la zona del Manegó, a la vall d'Incles. Els bombers han rebut l'avís provinent dels companys de l'esquiador, "que havia caigut i s'havia donat un cop a l'esquena, però res greu", segons informa el cap de guàrdia, motiu pel qual han mobilitzat l'helicòpter per rescatar el ferit i traslladar-lo a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.