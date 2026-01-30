Successos
Mobilització policial per una baralla a Sant Julià
Els fets han passat poc després de les set de la tarda en una cafeteria d'un centre comercial de la parròquia
La policia s'ha mobilitzat aquest vespre per una baralla a la cafeteria d'un centre comercial de Sant Julià. L'avís ha arribat poc després de les set de la tarda i tres patrulles s'han traslladat fins al lloc dels fets, juntament amb una ambulància. La baralla hauria estat menor, ja que de les tres patrulles només se n'ha quedat una, però no es descarten ferits ni alguna detenció.