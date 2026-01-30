Gastronomia
L'Andorra a Taula tanca amb "èxit" i es prepara per celebrar el 20è aniversari
Les jornades gastronòmiques han reunit 33 restaurants i la majoria de menus per sota dels 50 euros
La 19a edició d’Andorra a Taula ha tancat les portes amb un balanç molt positiu, després de tres setmanes —del 8 al 30 de novembre de 2025— en què 33 restaurants del país han ofert menús degustació basats en productes de temporada i de proximitat. L’esdeveniment ha tornat a situar la cuina de tardor com a eix central de l’activitat gastronòmica del Principat, combinant tradició, creativitat i accessibilitat, amb propostes que han anat dels 35 als 70 euros, la majoria per sota dels 50.
La diversitat territorial de les vendes i l’ampli ventall d’ofertes gastronòmiques han estat dos dels punts forts d’aquesta edició, que ha comptat amb una bona resposta del públic local i dels visitants. L’organització ha destacat la participació equilibrada entre parròquies i l’impacte de l’esdeveniment com a motor per al sector turístic, comercial i de restauració del país. La Unió Hotelera d’Andorra, organitzadora de les jornades, subratlla també el compromís i l’impuls dels establiments participants.
Com a novetat, enguany s’hi ha afegit el patrocini de la cervesa 18/70, gràcies a la col·laboració amb IDPA. L’esdeveniment ha comptat un any més amb el suport de MoraBanc i Andorra Turisme, fet que ha ajudat a reforçar-ne la projecció. Amb aquest èxit, la UHA ja ha anunciat la 20a edició per al novembre del 2026, mantenint patrocinadors i fórmula, i amb l’objectiu de continuar creixent com a referent del calendari gastronòmic d’Andorra.