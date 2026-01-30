REPORTATGE
Imprudència sancionable
L'incident protagonitzat per dos esquiadors de muntanya a Arinsal suposaria un incompliment de la llei.
Diu la Llei d’estacions de muntanya aprovada l’any 2022 que “a banda d’altres prescripcions més restrictives que pugui dictaminar l’entitat explotadora, la pràctica de l’esquí de muntanya, com a mínim, ha de tenir en compte les consideracions següents [...]”, i entre les que enumera cita que “únicament està permès en els itineraris o a les pistes d’esquí i en els horaris previstos per l’entitat explotadora”. Els dos esquiadors protagonistes de l’ensurt de dimecres a Arinsal, quan van accedir a l’estació mentre es realitzava la tasca de purga i control d’allaus i van estar a punt de ser atrapats per despreniment provocat, es van saltar almenys aquesta obligació perquè els fets van ocórrer a les vuit del matí i l’horari d’obertura dels circuits –tal com recordava l’estació en el comunicat difós– arrenca a les nou.
L’incident és sancionable –i així ho ha conclòs l’estació– però ha acabat sense conseqüències, ni personals ni relatives a la responsabilitat; els dos esquiadors no van ser identificats. La llei compta amb un règim que imposa multes als infractors. Quina seria aplicable en aquest cas? És impossible de determinar perquè no hi ha una associació directa entre infracció concreta i sanció en el cas dels usuaris. Les menys severes, les lleus, són aquelles que engloben “tot incompliment dels deures o de les prohibicions que imposa aquesta llei, sempre que no es qualifiqui de greu”. I poden implicar multa de fins a 3.000 euros. I són greus aquelles accions que, a més, “posin en perill la seguretat de les persones o de béns de tercers”. La multa ja pot pujar fins a 12.000 euros.
