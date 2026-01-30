Sanitat
Salut confirma que no hi ha cap cas de xarampió detectat a Andorra
La cobertura de vacunació contra la malaltia se situa actualment en el 96%
El ministeri de Salut del Govern d'Andorra confirma que no hi ha cap cas de xarampió detectat (ni tampoc sospites) al Principat. Tal com afirma l'executiu, Andorra continua sent país amb el certificat d’eliminació del xarampió, després de rebre recentment l’actualització d’aquest reconeixement per part de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El darrer cas de la malaltia es va registrar l’any 2002.
La cobertura de vacunació contra el xarampió se situa actualment en el 96%, un percentatge que les autoritats consideren elevat i clau per mantenir l’estatus d’eliminació.
El Govern ha recordat que Andorra disposa d’un Protocol de vigilància i control del xarampió i la rubèola, que estableix els mecanismes de seguiment i les accions a activar en cas de detectar-se un possible cas. El document determina que qualsevol sospita clínica per part d’un metge o metgessa ha de ser notificada de manera urgent al ministeri de Salut, moment en què s’activaria el protocol corresponent.
El protocol no està actiu actualment, ja que, en no haver-hi casos ni sospites, no és necessari.
Territoris veïns
El xarampió torna a transmetre’s de manera endèmica a Espanya, fet que ha comportat la pèrdua de l’estatus d’eliminació certificat per l’OMS el 2016. Una situació que es deu a l’augment de casos registrat els darrers anys. El 2024 es van confirmar 227 casos a l’estat veí i el 2025 la xifra va pujar fins als 397, amb un alt percentatge de persones no vacunades. A Catalunya, els casos també han crescut: dels 36 confirmats el 2024 s’ha passat a 61 fins al 21 de juliol del 2025, amb diversos brots actius i una majoria de pacients sense vacunació prèvia.