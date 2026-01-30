Successos
Dues famílies denuncien agressions a infants al Lycée
Els dos nois van haver d'anar a l'hospital a fer-se una visita mèdica
La policia investiga dues denúncies per agressions al Lycée Comte de Foix. Dues famílies van denunciar ahir que el dimecres els seus fills havien estat agredits per un grup de companys al pati de l'escola, per la qual van haver d'anar a l'hospital a fer-se una visita mèdica.
La policia tenia constància dels fets perquè el mateix dimecres, un professor del Lycée que va presenciar l'agressió va trucar al cos de seguretat per demanar que estiguessin alerta a la sortida de classe, ja que tot feia pensar que el grup esperaria als altres dos nois per agredir-los. Quan els agents van arribar a les portes de l'escola, el grup de joves ja estava reunit, i en aquell moment els van identificar i trucar a les seves respectives famílies, per avisar del que havien fet.