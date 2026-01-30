DEMANDA D'EMPARA
El Constitucional decidirà si cal publicar els crèdits tous
Andorra Endavant considera que es vulnera el dret d’informació
El grup parlamentari Andorra Endavant va presentar ahir una demanda d’empara constitucional per denunciar la negativa del Govern a facilitar la llista d’empreses que van rebre crèdits tous avalats durant la pandèmia. La formació considera que aquesta decisió vulnera el dret fonamental a la informació, recollit a l’article 12 de la Constitució, i contradiu la Llei 33/2021 de transparència i accés a la informació pública.
La demanda, impulsada per la presidenta del grup, Carine Montaner, assenyala que es tracta de recursos públics i que la ciutadania ha de poder conèixer com i a qui s’han destinat. “No és un afer privat entre Govern i empreses, sinó una obligació assumida amb diners de tots”, argumenta el text.
L’executiu ha rebutjat reiteradament facilitar informació, al·legant riscos de reputació empresarial i emparant-se en la protecció de dades. Però per a AE, aquesta justificació no és ni suficient ni proporcional, especialment quan la informació demanada afecta la transparència en la gestió dels fons públics.
La formació denuncia que, durant cinc anys, s’ha negat l’accés a la informació per diferents vies parlamentàries, malgrat que la mateixa llei obliga a publicar les dades sobre subvencions i avals concedits. El recurs demana que el TC reconegui la vulneració de drets i obligui el Govern a publicar la relació completa d’empreses, imports i condicions dels avals, excloent només les dades personals estrictament necessàries. Andorra Endavant afirma que no es pot fer control democràtic si es manté en secret la destinació dels recursos públics.