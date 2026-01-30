Meteo
Avisos grocs a Andorra: per neu, vent intens i perill d’allaus aquest dissabte
Les ràfegues seran de 100 quilòmetres per hora als cims i de 60 al centre del Principat
El temps es complica demà i el Servei Meteorològic d’Andorra ha activat diversos avisos grocs a partir d’aquesta nit i durant tot el dissabte per la previsió de neu, vent intens i risc d’allaus. Meteorologia informa que les condicions canviaran notablement a partir d’aquesta nit amb l’arribada d’un front que deixarà les primeres nevades, les quals podrien estendre’s durant la matinada. El matí de dissabte hi haurà una pausa al centre i sud del país i les precipitacions tornaran a generalitzar-se a la tarda per sobre dels 1.100 metres. Es preveuen gruixos de fins a 35 centímetres a 2.500 metres, 20 cm a 2.000, 10 cm a 1.500 i 4 cm a 1.000 metres.
Un dels factors que dificultarà la visibilitat és l'increment important del vent que s'espera a partir de dissabte al matí, amb ràfegues de fins a 60 km/h als fons de vall i de fins a 100 km/h en altitud. Aquestes condicions comportaran a més una sensació de fred acusada. Les previsions de neu i vent han fet que el risc d’allaus augmenti fins a un nivell 3 sobre 5.
Les temperatures seran de mínimes de 0 graus a Andorra la Vella, -2 graus a 1.500 metres i -10 graus al Pas de la Casa. Les màximes seran de 9 graus a la capital, 6 graus a mitja muntanya i -4 graus en cota alta, indica Meteorologia.
La nit passada les precipitacions registrades han estat febles, amb un màxim de 1,2 mm a Sorteny i quantitats inapreciables a la resta d'Andorra. El vent ja ha deixat ràfegues destacades, com els 112 km/h mesurats a la Tossa d’Espiolets, fet que ha modelat els primers gruixos de neu acumulada.
