Meteo
Alerta per forts vents a Catalunya
Protecció Civil de la Generalitat també ha activat la prealerta del pla NEUCAT al Pirineu
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya manté activat el Pla VENTCAT en fase d’alerta per l’episodi de fortes ratxes de vent que afectarà gran part de Catalunya demà. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les ratxes podran superar els 72 km/h en diverses comarques, especialment al Camp de Tarragona, l’Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, el sud de les Terres de l’Ebre, i també afectaran, amb menor intensitat, zones de la Catalunya Central, el Pirineu i l’Empordà. L’afectació s’espera principalment des de la matinada fins a la tarda-vespre de dissabte.
El vent bufarà de component oest i podria provocar torb al Pirineu, especialment durant el matí. En aquestes zones, el risc d’allaus continua sent marcat (nivell 3 sobre 5), fet pel qual es recomana evitar activitats fora de pistes i zones controlades. Paral·lelament, s’ha activat la prealerta del pla NEUCAT per possibles nevades a la Val d’Aran, on es poden acumular més de 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres, amb cota de neu que podria baixar fins als 800 metres de matinada.
Protecció Civil demana extremar la precaució en desplaçaments i activitats a l’aire lliure, assegurar objectes a balcons i terrasses i evitar zones arbrades o amb estructures inestables. En cas de circular per zones de muntanya, cal portar el vehicle equipat amb cadenes, manta, telèfon mòbil amb bateria i el dipòsit ple.