PRODUCCIÓ ENERGÈTICA
Adjudicada la instal·lació de 34 plaques solars per 4,4 milions
La instal·lació de 34 plaques solars als edificis administratius de Govern suposarà una inversió privada de 4,4 milions d’euros. L’adjudicació es va anunciar en roda de premsa pel director d’Energia i Transports, Carles Miquel, i va recaure en l’agrupació d’empreses Energi-Pime-Edicom.
La concessió inclou la instal·lació, gestió i manteniment dels sistemes fotovoltaics en cobertes i altres espais de l’administració, i permetrà a l’empresa explotar les instal·lacions durant 15 anys a canvi del pagament d’un cànon d’entre el 10% i el 15% a Govern. Un cop finalitzat aquest període, les instal·lacions revertiran gratuïtament a l’administració, amb una vida útil encara vigent. En total, les plaques s’instal·laran en 34 edificis públics i permetran afegir uns cinc megawatts de potència.
El secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, va destacar que la iniciativa dona rendiment a espais públics en desús, reduint la dependència exterior i generant possibles ingressos.