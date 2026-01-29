SUCCESSOS
La policia sorprèn dos homes ‘in fraganti’ que volien clonar targetes
Van ser detinguts quan es disposaven a retirar els aparells d’un caixer automàtic
La policia va detenir dimarts a Andorra la Vella dos homes no residents, de 53 i 37 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni, l’ordre socioeconòmic i l’ordre públic. Els arrestos es van produir arran d’una denúncia interposada dilluns a la tarda per la manipulació d’un caixer automàtic ubicat a la capital, on els dos individus haurien col·locat un dispositiu destinat a clonar targetes bancàries i una càmera dissimulada per captar els codis PIN.
Segons va informar el cos d’ordre, el mecanisme instal·lat permetia copiar la banda magnètica de les targetes mentre la càmera enregistrava la introducció del codi secret per part dels usuaris. Aquesta pràctica, coneguda com a skimming, permet obtenir dades bancàries per després transferir-les a targetes falses o vendre la informació al mercat negre.
Formen part d’una organització criminal amb antecedents
La intervenció ràpida del grup de delictes contra el patrimoni de la unitat d’investigació criminal operativa (UICO) va ser clau per frustrar el delicte. Els agents van muntar un dispositiu especial de vigilància que va permetre detectar i detenir els sospitosos quan es disposaven a retirar els aparells, a primera hora del matí. La policia indica en el comunicat que els detinguts formarien part d’una banda criminal organitzada amb antecedents internacionals.
Fins ara només s’ha detectat un caixer manipulat, però la policia s’ha posat en contacte amb totes les entitats bancàries del país perquè verifiquin els seus dispositius. La investigació continua oberta per determinar si hi ha hagut perjudicis concrets a usuaris.
El cos recorda la importància de protegir el codi PIN tapant el teclat en el moment d’introduir-lo, tant en caixers com en terminals de pagament, així com revisar regularment els moviments bancaris per detectar possibles fraus a temps.
Altres actuacions
D’altra banda, també dimarts la policia va detenir un home de 33 anys dins un local d’oci nocturn del Pas de la Casa amb 1,28 grams de cocaïna. Una estona més tard, un turista de 38 anys va ser arrestat per insultar i intentar agredir uns agents. Dilluns a la nit, un altre home de 28 anys va ser detingut per conduir amb el permís retirat.