Meteo
Nevades febles de matinada a tot el país
Dissabte s'espera neu generalitzada a tot el Prinicpat durant tot el dia i amb gruixos grans
Andorra es prepara per a un nou episodi hivernal marcat pel pas de fronts desgastats que deixaran febles precipitacions, especialment al nord del país i també nevades a totes les cotes. Segons les previsions meteorològiques, avui a la tarda es preveu l’arribada d’un primer front que provocarà ruixats febles al vespre, que es reactivaran durant la matinada, amb possibilitat de neu puntualment a totes les cotes.
Tot i això, la jornada de divendres estarà dominada pel sol durant gran part del dia, sota la influència d’un flux zonal de l’oest, amb alternança de núvols i clarianes. A la tarda, però, un nou front desgastat provocarà noves nevades febles a l’extrem nord, que s’estendran a tot el país durant la nit i matinada. La cota de neu baixarà fins als 1.100 metres, tot i que els gruixos previstos seran minsos.
Dissabte, nevades a totes les cotes
Les condicions meteorològiques es complicaran amb l’arribada d’un altre front que portarà nevades més generalitzades tot el dia i vent fort. En altura, les ràfegues de vent de component nord-oest podran superar els 90 km/h, mentre que als fons de vall es podrien registrar ratxes de fins a 60 km/h. Aquesta situació comportarà una visibilitat molt reduïda a les cotes altes i una sensació tèrmica especialment freda.
Les autoritats recomanen estar atents a l’evolució del temps i consultar l’estat de les carreteres, especialment de cara a la matinada i matí de divendres.