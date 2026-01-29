Successos
Mobilització dels serveis d'emergència per un incendi en un pis de l'avinguda Meritxell
La causa ha estat una estufa elèctrica i no ha resultat cap persona ferida
Els serveis d'emergència s'han mobilitzat aquesta tarda a l'avinguda Meritxell d'Andorra la Vella, per un petit incendi que s'ha produït en una estufa elèctrica al quart pis d'un bloc de la zona, i que no ha provocat ferits ni persones desallotjades. L'avís ha arribat poc abans de tres quarts de sis de la tarda, i els efectius dels bombers han pogut apagar de pressa les flames que sortien de l'estufa elèctrica. En total, la intervenció ha durat una mitja hora.
Els bombers hi han traslladat dos camions i una ambulància, la policia hi ha mobilitzat una patrulla i també s'ha desplegat el SUM, així com agents de circulació de la parròquia.