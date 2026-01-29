Estudi Mercat Immobiliari
Màxim històric de 4.373 euros per metre quadrat del preu de venda de l'habitatge
L'informe presentat per l'AGIA indica que les compravendes s’han incrementat un 65,2% i l’oferta s'ha reduït un 12,7% durant el 2025
El preu mitjà de l’habitatge a Andorra ha arribat a un màxim històric de 4.373 euros per metre quadrat al tancament del 2025. Així ho reflecteix la quarta anàlisi del Mercat Immobiliari d’Andorra elaborada per l’Agrupació de Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA), que s'està presentant aquest matí en un hotel d'Escaldes.
L’estudi, elaborat per Luís Alberto Fabra Garcés —director de la càtedra en Mercat Immobiliari de la Universitat de Saragossa i membre de GAMERIN—, fa un repàs exhaustiu de l’evolució del sector durant l’últim període de l’any 2025. Entre les principals conclusions, destaca també una davallada del 12,7% en l’oferta disponible i un increment notable de les compravendes, que han augmentat un 65,2% respecte a l’any anterior.
Notícia pendent d'ampliació