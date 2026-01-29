REPORTATGE
Les dades són el nou petroli
La commemoració del Dia internacional de la protecció de dades va reunir ahir experts dels àmbits tecnològic, institucional i policial en una taula rodona dedicada a analitzar els riscos creixents vinculats al mal ús de les dades personals i els nous reptes que planteja la digitalització i la intel·ligència artificial.
Els experts van coincidir que en l’actualitat les dades són la moneda de canvi, tenen un valor molt alt per a negocis i, sobretot, per a delinqüents cibernètics. Van explicar que la privacitat és una responsabilitat i un dret de tots els ciutadans i si falla alguna part de la cadena queda compromesa la seguretat. Per això van reclamar lleis que siguin més contundents i exigents per protegir la intimitat i la imatge.
Pel que fa al comportament de les persones, van dir que es confia molt en les xarxes socials i la web. Van posar com a exemple el fet d’acceptar les cookies sense llegir per què s’utilitzin. Van coincidir que és important que la ciutadania tingui educació en seguretat digital. I van destacar que només s’ha de compartir la informació que sigui estrictament necessària.
Per la part policial, els delictes més comuns són el phishing, que després s’utilitza per fer estafes, accessos indeguts a plataformes bancàries, correus electrònics o sistemes d’empreses. Van explicar que cada cop estan més especialitzats i són més difícils de detectar, sobretot a internet. Els delinqüents, un cop obtenen la informació, la classifiquen en diferents categories i la pugen a la dark web, on després es compren i es crea la xarxa de delicte.