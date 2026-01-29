Medi Ambient
La inversió privada per a les plaques solars als edificis administratius serà de 4,4 milions d'euros
El secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, ha afirmat que es tracta del "projecte solar més gran impulsat mai al país"
Un total de 4'4 milions d'euros. Aquest serà el cost de l'inversió que el privat haurà de fer en el projecte d’instal·lació de plaques solars als edificis administratius. Així ho ha anunciat en roda de premsa el director d'energia i transports, Carles Miquel, on s'han adjudicat la concessió i instal·lació d'aquests elements. En aquest sentit, la concessió que es va treure fa uns mesos contemplava la instal·lació, gestió i manteniment dels sistemes de producció d'energia elèctrica en cobertes i altres espais de la pròpia administració. El concurs públic ha recaigut a l’agrupació d’empreses ENERGI-PIME-EDICOM.
A canvi d'això, l'empresa encarregada podrà explotar les instal·lacions fins a 15 anys a canvi del pagament d'un cànon a Govern d'entre el 10% i el 15%. A partir dels 15 anys, el Govern recuperarà el control de les instal·lacions de manera gratuïta. Tal com ha assegurat Miquel, "en aquest cas la vida útil de les plaques fotovoltaiques és superior a aquests 15 anys i, per tant, una vegada arribada la data", hi haurà "un retorn de les instal·lacions" en bon estat de funcionament.
Miquel ha destacat que "l'administració podrà seguir generant aquesta energia elèctrica realitzant autoconsum en l'edifici on estiguin instal·lades i, en el cas que hi hagi excedent de producció, cobrar per la venda d'aquesta energia i tenir un ingrés suplementari sense haver invertit".
En total seran 34 el nombre d'edificis públics en els quals s'instal·laran les plaques fotovoltàiques. Segons el secretari d'estat de transició energètica, transports i mobilitat, David Forné, "la gràcia del projecte és que els espais públics que estaven en desús, se'ls hi donarà un rendiment". "Deixes instal·lar aquestes plaques, que estem parlant de 5 megawatts, que és una potència bastant rellevant, amb la qual el Govern rebrà un lloguer en forma de cànon", ha explicat.
Entre aquests edificis públics es troben diversos centres educatius del país, així com la base del COEX del Refugi d'Envalira, l'auditori nacional a Ordino, el pavelló Joan Alay, la duana i la policia del riu Runner o l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. D'aquesta manera, es passarà de 542 instal·lacions que hi ha en l'actualitat a 576, mentre que la potència total instal·lada (MW) passarà de 74,30 a 79,30.
Forné ha destacat que aquesta "és una manera que hem trobat molt bona, amb la qual es produeix energia al nostre país amb un preu determinat" i sense necessitat de "comprar-la fora", i ha afegit que es tracta del "projecte solar més gran impulsat mai al país".