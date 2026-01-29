Mobilitat
Fase groga a l'accés al coll de la Botella i a Arcalís
És obligatori dur pneumàtics especials o equipaments
El servei de Mobilitat ha activat la fase groga per circular per la carretera General 3 a l'accés a Arcalís i per la General 4 a l'accés al Coll de la Botella. Això significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen, en aquests casos, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat.