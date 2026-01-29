Successos
Detinguts dos fugitius buscats a França per tràfic de drogues i blanqueig
La parella es trobava a Andorra fent turisme des de diumenge
La policia ha detingut aquest matí, al Tarter, una parella buscada per les autoritats franceses a través d’una notificació vermella d’INTERPOL per la seva presumpta implicació en delictes de tràfic de drogues i blanqueig de diners. Es tracta d’un home de 32 anys i una dona de 28 que es trobaven a Andorra fent turisme des de diumenge passat.
Segons la justícia francesa, l’home seria el presumpte cap d’una xarxa criminal dedicada a vendre cànnabis i cocaïna entre els departaments de Les Landes i els Pirineus Atlàntics, així com a organitzar el transport de cocaïna des de París fins al sud de França. La seva parella també està acusada de participar en l’activitat delictiva i en operacions de blanqueig de capitals.
L’ordre de recerca internacional es va emetre dimarts i, en sospitar que podrien trobar-se a Espanya, Andorra o el Marroc, la policia va dur a terme les verificacions pertinents. Els agents van localitzar la parella a Canillo i, seguint el procediment establert a la Llei qualificada d’Extradició, es va informar el ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia per ordenar la seva detenció.
Ara, les autoritats esperen la formalització de la petició d’extradició per part de França.