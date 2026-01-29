Successos
Arrestat per maltractar els fills menors a Escaldes
La detenció es va produïr després que des de l'hospital s'activés el protocol d'actuació immediata (PAI)
Un home de 36 anys va ser arrestat ahir a la tarda a Escaldes per maltractar els fills menors. La detenció es va produïr després que des de l'hospital s'activés el protocol d'actuació immediata (PAI), que és la notificació i derivació per situacions de menors en risc. El pare dels menors està acusat de delictes contra la integritat física i moral per maltractament, segons informa la policia.