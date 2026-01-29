Successos

Arrestat per maltractar els fills menors a Escaldes

La detenció es va produïr després que des de l'hospital s'activés el protocol d'actuació immediata (PAI)

Una patrulla de la policia.

Una patrulla de la policia.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un home de 36 anys va ser arrestat ahir a la tarda a Escaldes per maltractar els fills menors. La detenció es va produïr després que des de l'hospital s'activés el protocol d'actuació immediata (PAI), que és la notificació i derivació per situacions de menors en risc. El pare dels menors està acusat de delictes contra la integritat física i moral per maltractament, segons informa la policia.

tracking