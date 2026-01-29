Economia 

Andorra registra una capacitat de finançament de 436 milions durant el primer semestre del 2025

El país manté una balança de pagaments positiva impulsada per l’exportació de serveis i la inversió en cartera, tot i un fort dèficit en la balança de béns

Distribució de l'estoc final dels passius al segon trimestree del 2025.

Distribució de l'estoc final dels passius al segon trimestree del 2025.

Andorra la Vella

La balança de pagaments (que registra, per aun període de temps donat, les transaccions que tenen lloc entre els residents i els no residents) indica que Andorra Andorra té una capacitat de finançament de 396,60 milions d’euros durant el primer trimestre del 2025 i de 39,42 milions en el segon, segons dades publicades pel departament d’Estadística, aquest matí. Aquestes xifres indiquen un balanç positiu per al Principat pel que fa a les relacions econòmiques amb l’exterior, especialment gràcies al bon comportament del compte corrent, i en concret, de la balança de serveis.

Si es detalla aquest resulata, s'observa que el compte corrent ha tingut un saldo positiu de 369,51 milions d’euros en el primer trimestre i de 39,35 en el segon. El component principal que contribueix a aquest resultat és el saldo de béns i serveis, que representa un 108% al primer perídoe i un 106,8% i que aporten 427,72 milions i 42,04 milions respectivament. Això reflecteix que Andorra continua sent clarament un país exportador de serveis: 834,49 milions d’euros generats al primer trimestre amb aquesta fòrmula i 430,24 milions al segon, malgrat un dèficit notable en la balança de béns amb un saldo negatiu de 406,77 i -388,20 milions d’euros respectivament

Pel que fa a la renda primària, es mostra un comportament desigual: un saldo negatiu de -25,04 milions d’euros al primer trimestre que es recupera amb un saldo positiu de 13,51 milions al segon. La renda secundària, per la seva banda, continua amb resultats negatius: -6,16 i -16,20 milions d’euros.

En l’àmbit del compte financer, el primer trimestre ha tingut un saldo positiu de 460,70 milions d’euros i el segon de 42,40 milions. La inversió en cartera destaca com el component més significatiu, amb un saldo de 232,95 milions al primer trimestre i 384,71 milions al segon. En canvi, la inversió directa ha estat negativa en ambdós períodes: -69,33 i -38,64 milions, cosa que indica un augment dels passius del país envers l’exterior. Les altres inversions han mostrat una gran volatilitat, passant de +292,79 milions al primer trimestre a -313,24 milions al segon.

