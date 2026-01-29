Economia
Andorra registra una capacitat de finançament de 436 milions durant el primer semestre del 2025
El país manté una balança de pagaments positiva impulsada per l’exportació de serveis i la inversió en cartera, tot i un fort dèficit en la balança de béns
La balança de pagaments (que registra, per aun període de temps donat, les transaccions que tenen lloc entre els residents i els no residents) indica que Andorra Andorra té una capacitat de finançament de 396,60 milions d’euros durant el primer trimestre del 2025 i de 39,42 milions en el segon, segons dades publicades pel departament d’Estadística, aquest matí. Aquestes xifres indiquen un balanç positiu per al Principat pel que fa a les relacions econòmiques amb l’exterior, especialment gràcies al bon comportament del compte corrent, i en concret, de la balança de serveis.
Si es detalla aquest resulata, s'observa que el compte corrent ha tingut un saldo positiu de 369,51 milions d’euros en el primer trimestre i de 39,35 en el segon. El component principal que contribueix a aquest resultat és el saldo de béns i serveis, que representa un 108% al primer perídoe i un 106,8% i que aporten 427,72 milions i 42,04 milions respectivament. Això reflecteix que Andorra continua sent clarament un país exportador de serveis: 834,49 milions d’euros generats al primer trimestre amb aquesta fòrmula i 430,24 milions al segon, malgrat un dèficit notable en la balança de béns amb un saldo negatiu de 406,77 i -388,20 milions d’euros respectivament
Pel que fa a la renda primària, es mostra un comportament desigual: un saldo negatiu de -25,04 milions d’euros al primer trimestre que es recupera amb un saldo positiu de 13,51 milions al segon. La renda secundària, per la seva banda, continua amb resultats negatius: -6,16 i -16,20 milions d’euros.
En l’àmbit del compte financer, el primer trimestre ha tingut un saldo positiu de 460,70 milions d’euros i el segon de 42,40 milions. La inversió en cartera destaca com el component més significatiu, amb un saldo de 232,95 milions al primer trimestre i 384,71 milions al segon. En canvi, la inversió directa ha estat negativa en ambdós períodes: -69,33 i -38,64 milions, cosa que indica un augment dels passius del país envers l’exterior. Les altres inversions han mostrat una gran volatilitat, passant de +292,79 milions al primer trimestre a -313,24 milions al segon.