Internacional
Andorra manté el 15è lloc al rànquing global de passaports amb accés a 171 països sense visat
El document permet entrar lliurement a estats com França, Itàlia o Japó
El passaport d’Andorra ha assolit enguany el 15è lloc al Henley Passport Index, amb accés sense visat —o amb procediments simplificats com visats a l’arribada o autoritzacions electròniques— a un total de 171 països. Aquest posicionament situa el document andorrà per sobre de moltes nacions de major dimensió.
Entre els països amb accés més destacat per als andorrans hi ha França, Espanya, Alemanya, Itàlia i el Japó. A més, els nacionals d’Andorra gaudeixen de llibertat de circulació dins l’espai Schengen, tot i que el país no forma part de la UE. Aquesta situació afavoreix els desplaçaments per motius de turisme, negocis o estudis a tot Europa.
L’índex, elaborat per Henley & Partners a partir de dades de l’Associació Internacional del Transport Aeri (IATA), analitza la llibertat de moviment que ofereix cada passaport. Tot i no trobar-se al capdavant del rànquing —encapçalat per països com el Japó o Singapur—, el passaport andorrà permet als ciutadans viatjar sense entrebancs per bona part d’Europa, Àsia i altres zones estratègiques.
La classificació també suposa un avantatge per al sector empresarial i educatiu. Els professionals poden viatjar amb més facilitat per assistir a reunions o esdeveniments internacionals, i els estudiants tenen més opcions per participar en programes acadèmics i col·laboracions globals sense haver de passar per llargues tramitacions de visat.