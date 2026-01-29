Solidaritat
Andorra fa una donació de 10.000 euros al Fons Fiduciari per a les víctimes de violència sexual
L'acció respon en el marc del seu compromís internacional amb la Cort Penal Internacional
El Principat d’Andorra ha fet una nova contribució voluntària de 10.000 euros al Fons Fiduciari per a les Víctimes (TFV) de la Cort Penal Internacional (CPI), corresponent a l’any 2025. L’aportació se suma a un suport continuat que el país manté des del 2008 i té com a objectiu reforçar els programes d’atenció a les víctimes de violència sexual i de gènere (VSGB) a la República Centreafricana.
Els fons permetran al TFV continuar oferint serveis integrats com ara atenció mèdica, suport psicosocial, assessorament sobre traumatismes, educació i ajuda socioeconòmica a les persones supervivents d’aquests crims, reconeguts a l’Estatut de Roma.
El president del Consell d’Administració del TFV, Andrés Parmas, ha agraït el suport “notablement constant” d’Andorra, i ha destacat que la contribució “reforça la capacitat de respondre als danys patits per les víctimes de la violència sexual i de gènere”. Parmas ha animat altres estats a seguir l’exemple andorrà i ha valorat el gest com un reflex del “compromís sostingut amb la justícia internacional”.
Per la seva banda, l’ambaixador del Principat davant la Unió Europea, Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg, Vicenç Mateu Zamora, ha recordat que “durant més d’una dècada, Andorra ha demostrat el seu ferm compromís amb la CPI mitjançant contribucions voluntàries sostingudes”. Ha afegit que amb aquesta aportació “es reafirma la solidaritat amb les víctimes i el suport als programes del Fons, fins i tot en contextos prioritaris per a la cooperació al desenvolupament d’Andorra”.
Amb aquesta acció, el Principat manté el seu suport actiu a les iniciatives internacionals per garantir la reparació i el suport a les víctimes de crims greus, en el marc de l’Estatut de Roma.