Mobilitat
Restriccions a les carreteres d'Espanya per l'eclipsi solar de l'agost
La DGT preveu afectacions en set comunitats autònomes per l’allau de desplaçaments per observar el fenomen
El pròxim 12 d’agost, coincidint amb el primer eclipsi solar total visible des de la península Ibèrica en més d’un segle, la Direcció General de Trànsit (DGT) aplicarà mesures especials de regulació viària a diverses zones d’Espanya. L’espectacularitat i la singularitat del fenomen —no es veia un eclipsi total des de 1905— ha disparat l’interès i es preveu una gran afluència de vehicles cap a punts estratègics d’observació.
La DGT ha anunciat restriccions de trànsit i canvis circulatoris a les carreteres d’Aragó, Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, La Rioja, les Illes Balears i la Comunitat Valenciana. Entre les mesures previstes, hi ha limitacions puntuals per a vehicles pesants, l’habilitació de carrils VAO (vehicles d’alta ocupació), i la priorització del transport públic per minimitzar l’impacte del volum de desplaçaments.
El govern d'Espanya es demana als ciutadans que planifiquin amb antelació les seves rutes i consultin les actualitzacions en temps real a través dels canals oficials. L’objectiu, segons recull la resolució publicada al Butlletí Oficial de l'Estat espanyol (BOE), és garantir una mobilitat segura en un dia en què milers de persones buscaran el millor lloc per veure com el sol desapareix del cel.