PRESENTADA UNA PROPOSTA D'ACORD
El PS alerta que cada vegada més gent cobrarà el mínim
Denuncia que la falta d’actualització salarial fa créixer el nombre de persones amb sous baixos malgrat tenir càrrecs i responsabilitats
El grup parlamentari socialdemòcrata ha registrat al Consell General una proposta d’acord per instar el Govern a impulsar una llei que obligui a revalorar anualment tots els salaris d’acord amb l’evolució de l’índex de preus de consum. L’objectiu, segons exposa el grup, és assegurar que els treballadors mantinguin, com a mínim, el poder adquisitiu davant l’encariment constant del cost de la vida.
Els socialdemòcrates consideren que els increments del salari mínim aprovats en els darrers anys no han anat acompanyats de mesures similars per al conjunt de sous. En aquest sentit, alerten que actualment la majoria de treballadors depenen únicament de la voluntat de les empreses o de la negociació individual per actualitzar les seves condicions salarials.
Vol un mecanisme automàtic que adapti les nòmines al cost de la vida
Aquesta situació, segons denuncia el PS, genera una pèrdua progressiva de poder adquisitiu i contribueix a la compressió salarial, és a dir, fa que els sous mitjans s’acostin progressivament al mínim, no per una millora generalitzada sinó per l’estancament de la majoria de nòmines. Consideren que, si no es corregeix, hi ha el risc que cada cop més persones cobrin el salari mínim, no pas perquè millorin les seves condicions, sinó perquè els salaris intermedis no s’actualitzen.
La proposta reclama que el Govern presenti en un màxim de sis mesos una reforma legal que estableixi la revaloració obligatòria i automàtica de tots els salaris cada 1 de gener, utilitzant com a referència l’IPC de l’any anterior. A més, demanen que l’executiu informi anualment sobre l’aplicació del mecanisme i l’evolució del salari mínim en relació amb el cost de la vida.