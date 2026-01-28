Mobilitat
Nou tall a l’AP-7 entre Martorell i Vilafranca del Penedès per un problema a la infraestructura
El Servei Català de Trànsit fixa un horitzó de quinze dies per reobrir completament la via, si el temps ho permet
L’autopista AP-7 ha tornat a quedar completament tallada aquest dimecres entre Martorell i Vilafranca del Penedès en sentit sud, després que s’hagi detectat un “problema sobrevingut a la infraestructura” mentre s’hi duien a terme obres de reparació, apunta el mitjà català Diari de Tarragona. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha apuntat que, si les condicions meteorològiques ho permeten, les obres es podrien allargar fins a quinze dies.
La incidència arriba després que el dilluns anterior hi hagués un despreniment al mur que separa l’autopista de la línia fèrria, fet que ja havia obligat a tallar completament el tram i obrir-lo parcialment dissabte amb un únic carril. Ara, amb el nou contratemps, tots els vehicles han de fer servir rutes alternatives, com l’A-7, la C-32 o la N-340. Els transports de mercaderies perilloses han de seguir un recorregut específic: per l’A-2/B-24 (Pallejà), N-340 a Vallirana i tornar a incorporar-se a l’AP-7 a Vilafranca.