Més dotació per als Premis Sergi Mas per a joves artistes
El Govern ha obert la convocatòria dels Premis Sergi Mas-XII Mostra d’arts plàstiques per a joves, amb un augment del pressupost fins als 9.000 euros per fomentar la creació artística entre els joves del país. La mostra s’adreça a creadors d’entre 14 i 35 anys i inclou modalitats com dibuix, pintura, fotografia, collage, escultura, gravat i videoart, amb total llibertat temàtica.
Les obres hauran de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment, i es podran presentar físicament entre el 22 de juny i el 3 de juliol del 2026 a l’àrea de Promoció de la Joventut i el Voluntariat del ministeri de Cultura, Joventut i Esports. El jurat valorarà el domini tècnic, la qualitat expressiva, la capacitat comunicativa i la innovació creativa de les peces presentades.
Els premis es divideixen en tres grups d’edat. En el grup A (14-17 anys), el primer premi és de 600 euros; en el grup B (18-24), el guanyador rebrà 1.000 euros, i en el grup C (25-35), 1.500 euros. En total, s’atorgaran nou guardons distribuïts per franja d’edat.
Com a novetat destacada, enguany s’amplia la beca Sergi Mas, que passa d’una a dues beques, cadascuna dotada amb 1.500 euros. Els beneficiaris hauran d’utilitzar la quantitat per a formació artística o per adquirir material, amb data límit de justificació fins al 31 de desembre. L’objectiu és impulsar la professionalització dels joves en l’àmbit de les arts plàstiques i incentivar la seva continuïtat creativa.