EDUCACIÓ I TRANSPORT
Les famílies podran saber en temps real si el seu fill està al bus escolar
La prova pilot començarà demà fins al mes de maig amb el col·legi Sant Ermengol
El Govern va presentar ahir la nova plataforma digital de control i seguiment del transport escolar, que s’anomena BatOnRoute. L’aplicació s’activarà a partir de demà. La iniciativa permetrà millorar la seguretat, l’eficiència i la comunicació amb les famílies en un servei que ja donava cobertura a més de 1.500 alumnes en una quarantena de rutes arreu del país.
El projecte tindrà com a principal objectiu reforçar l’arribada dels alumnes mitjançant el control d’assistència i el seguiment individualitzat de cada trajecte. A més, la plataforma permetrà a les famílies saber en temps real si un alumne ha pujat o baixat de l’autobús i evitar incidències com les que s’han produït en anys anteriors, on algun menor va quedar dins d’un autobús, o retards en les línies, va explicar Josep Anton Bardina, secretari d’Estat d’Educació i Universitats. “Es passa d’un servei tradicional a un servei intel·ligent”, va manifestar.
”Es passa d’un servei tradicional a un servei intel·ligent”
El sistema incorporarà la geolocalització dels autobusos. Això facilitarà una gestió més eficient del servei i permetrà optimitzar rutes, horaris i parades. Les dades obtingudes també ajudaran a respondre amb més rapidesa davant incidències o desajustos habituals. “Tota aquesta informació ens permetrà optimitzar encara més el servei i donar respostes molt més àgils des del ministeri”, va destacar el secretari d’Estat.
“La informació ha d’estar ben centralitzada i ajustada”
La plataforma s’implantarà inicialment en fase de prova pilot als centres del sistema educatiu espanyol, començant pel col·legi Sant Ermengol, abans d’estendre’s progressivament a la resta de sistemes educatius i a famílies. Albert Maluquer, director del departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, va explicar que “durant un mes hi haurà un període de prova de rodatge intern, on l’administració supervisarà el sistema per corregir possibles incidències”. Aquest serà el primer any que els busos de transport escolar inclouran plataformes per a nens que utilitzen cadires de rodes o amb mobilitat reduïda. Maluquer va afegir que “la informació ha d’estar ben centralitzada i ajustada”.