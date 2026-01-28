Educació
L’UdA reforça els vincles amb l’ensenyament superior francès amb la visita de dos alts càrrecs educatius
El rector d’acadèmia de Tolosa i l’antic rector de París coneixen la realitat educativa d’Andorra i exploren noves col·laboracions universitàries
La Universitat d’Andorra (UdA) ha rebut aquesta setmana la visita institucional del rector d’acadèmia de Tolosa, Karim Benmiloud, i de l’antic rector de la regió acadèmica de París, Bernard Beignier. Els dos alts càrrecs educatius han pogut conèixer de primera mà la realitat institucional i universitària d'Andorra a través d’una agenda de dues jornades impulsada per l’UdA.
Durant l’estada, s’han reunit amb diverses autoritats del Principat, entre elles l’ambaixador de França a Andorra, el síndic general i la ministra d’Afers Exteriors, i han visitat el Liceu Comte de Foix. També han mantingut una trobada amb antics estudiants del programa de dret andorrà que s’imparteix a la Universitat Tolosa Capitoli, fruit d’un conveni de col·laboració promogut per Beignier quan era degà de la facultat de Dret.
La visita ha inclòs una reunió de treball amb l’equip de l’UdA per revisar els acords existents amb les universitats tolosanes, com el conveni interuniversitari signat el desembre passat entre la Universitat d’Andorra i la Universitat Tolosa Jean Jaurès. La trobada ha servit també per explorar noves vies de col·laboració amb institucions d’ensenyament superior de la regió de Tolosa, reforçant així els llaços acadèmics entre Andorra i França.