EDUCACIÓ
Govern aprova el pla d’estudis del nou màster de la Tech Global University
El Govern va aprovar ahir el decret que dona llum verda al pla d’estudis del màster en administració d’empreses de la Tech Global University, que s’impartirà en modalitat no presencial i tindrà una durada de dos cursos. El programa comptarà amb una càrrega total de 120 crèdits europeus (ECTS) i estarà orientat a formar professionals capacitats per assumir funcions directives i de gestió en entorns empresarials diversos.
El màster vol preparar l’alumnat per treballar tant en organitzacions privades com públiques, així com en consultories o en projectes d’emprenedoria pròpia. Els estudis estaran dissenyats per desenvolupar competències transversals i específiques, com el pensament estratègic, el lideratge, la gestió del canvi, la resolució de conflictes i la gestió de persones.
El pla d’estudis va rebre una avaluació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra.