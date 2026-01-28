Successos
Dos detinguts per clonar targetes en un caixer d'Andorra la Vella
Els homes formaven part d’una banda criminal organitzada especialitzada en el robatori de dades bancàries
La policia va detenir ahir a Andorra la Vella dos homes no residents, de 53 i 37 anys, per clonar targetes en un caixer de la capital. Els arrestos es van produir arran d’una denúncia per la manipulació d’un caixer automàtic, on els individus haurien instal·lat un dispositiu per clonar targetes bancàries (skimming) i una càmera oculta per enregistrar el codi PIN.
Els agents del grup de delictes contra el patrimoni van muntar un dispositiu especial de vigilància que va permetre detenir els sospitosos in fraganti mentre intentaven retirar l’aparell. Segons la policia, els detinguts formarien part d’una banda criminal organitzada i tenen antecedents internacionals. Tot i que només s’ha confirmat un caixer intervingut, les entitats bancàries estan revisant tota la seva xarxa per descartar més casos.
La investigació continua oberta per determinar si s’ha produït algun perjudici a usuaris. Mentrestant, la policia recomana tapar sempre el teclat en introduir el PIN i revisar regularment els moviments bancaris per detectar possibles fraus a temps.