Successos

Detingut un home de 33 anys amb 1,28 grams de cocaïna en un local nocturn al Pas de la Casa

Un turista de 38 anys també va ser arrestat a la mateixa zona per insultar i intentar agredir la policia 

Un cotxe patrulla de la policia.

Un cotxe patrulla de la policia.Fernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

La policia va detenir ahir la matinada un home de 33 anys a l'interior d'un local d'oci nocturn del Pas de la Casa amb 1, 28 grams de cocaïna. També al Pas, una estona després un turista de 38 anys va ser arrestat com a presumpte autor de delicte contra l'honor i la funció pública per insultar i intentar agredir els agents.

Controlat un home per conduir sense permís

La policia també va controlar la nit de dilluns un home de 28 anys per conduir amb el permís caducat. Per aquests fets se l'acusa d'un delicte contra l'Administració de la Justícia

tracking