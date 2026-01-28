Successos
Detingut un home de 33 anys amb 1,28 grams de cocaïna en un local nocturn al Pas de la Casa
Un turista de 38 anys també va ser arrestat a la mateixa zona per insultar i intentar agredir la policia
La policia va detenir ahir la matinada un home de 33 anys a l'interior d'un local d'oci nocturn del Pas de la Casa amb 1, 28 grams de cocaïna. També al Pas, una estona després un turista de 38 anys va ser arrestat com a presumpte autor de delicte contra l'honor i la funció pública per insultar i intentar agredir els agents.
Controlat un home per conduir sense permís
La policia també va controlar la nit de dilluns un home de 28 anys per conduir amb el permís caducat. Per aquests fets se l'acusa d'un delicte contra l'Administració de la Justícia.