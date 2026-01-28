Salut
Conferència sobre l’oncologia de precisió i la nutrició en el tractament del càncer
L’acte tindrà lloc el 5 de febrer a l'edifici Creand
Creand Fundació organitza el pròxim 5 de febrer, a les 18.30 hores a l’edifici Creand, la conferència ‘Oncologia de precisió: el futur del tractament del càncer’, una sessió divulgativa que posarà el focus en els nous abordatges mèdics personalitzats i en la importància de la nutrició clínica en el procés terapèutic.
L’acte comptarà amb la participació de tres especialistes de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell: Santiago Albiol, cap de l’Àrea Clínica d’Oncologia; Cristina Royo, metgessa adjunta de Medicina Interna; i Noemí Ruiz, dietista i nutricionista experta en oncologia. Tots tres abordaran com la medicina de precisió està transformant el tractament del càncer, adaptant-lo a les característiques moleculars de cada tumor i a les necessitats particulars de cada pacient.
La sessió també aprofundirà en el paper fonamental de l’alimentació en les diferents etapes de la malaltia, amb estratègies per reduir els efectes secundaris dels tractaments, cuidar la microbiota i prevenir complicacions futures. Aquesta conferència s’emmarca dins el programa ‘La salut al dia’ de Creand Fundació, una iniciativa orientada a promoure la divulgació científica i el benestar de la societat andorrana.