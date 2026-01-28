Cultura

El documental sobre el primer rei d'Andorra va superar el Hormiguero i La Revuelta a Catalunya

'Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei' va va reunir 204.000 espectadors de mitjana

Preestrena del film, dirigit per Jorge Cebrián, que aporta documents inèdits de qui volgué ser rei

Preestrena del film, dirigit per Jorge Cebrián, que aporta documents inèdits de qui volgué ser reiFernando Galindo

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei ha irromput amb força a la televisió catalana, convertint-se aquest dimarts en un dels continguts més vistos del dia, superant programes com El Hormiguero o La Revuelta. Emès dins l’espai Nits sense ficció de TV3, va reunir 204.000 espectadors de mitjana i va aconseguir una quota de pantalla del 13,4 %, situant-se com l’onzè programa més vist a Catalunya, tot i tractar-se d’un documental.

Pel director, Jorge Cebrián, aquest èxit confirma que “les històries ben explicades continuen tenint un gran espai a la televisió”, i posa de relleu com el suport a la cultura “dona fruits reals i mesurables”. El bon resultat d’audiència reforça la projecció exterior del documental i situa Andorra com un territori emergent en la creació de continguts audiovisuals amb identitat pròpia.

El projecte és fruit de gairebé una dècada d’investigació, dut a terme per un equip tècnic i creatiu íntegrament andorrà. El documental, que compta amb el suport de la convocatòria de cinematografia del Govern d'Andorra del 2023, reivindica l’interès pels relats històrics.

