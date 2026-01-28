Cultura
El documental sobre el primer rei d'Andorra va superar el Hormiguero i La Revuelta a Catalunya
'Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei' va va reunir 204.000 espectadors de mitjana
El documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei ha irromput amb força a la televisió catalana, convertint-se aquest dimarts en un dels continguts més vistos del dia, superant programes com El Hormiguero o La Revuelta. Emès dins l’espai Nits sense ficció de TV3, va reunir 204.000 espectadors de mitjana i va aconseguir una quota de pantalla del 13,4 %, situant-se com l’onzè programa més vist a Catalunya, tot i tractar-se d’un documental.
Pel director, Jorge Cebrián, aquest èxit confirma que “les històries ben explicades continuen tenint un gran espai a la televisió”, i posa de relleu com el suport a la cultura “dona fruits reals i mesurables”. El bon resultat d’audiència reforça la projecció exterior del documental i situa Andorra com un territori emergent en la creació de continguts audiovisuals amb identitat pròpia.
El projecte és fruit de gairebé una dècada d’investigació, dut a terme per un equip tècnic i creatiu íntegrament andorrà. El documental, que compta amb el suport de la convocatòria de cinematografia del Govern d'Andorra del 2023, reivindica l’interès pels relats històrics.