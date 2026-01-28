TECNOLOGIA
Andorra Telecom impulsa una nova edició de la LEGO League
Andorra Telecom organitza un any més la First LEGO League, la competició internacional de robòtica educativa que busca apropar infants i joves al món de la ciència i la tecnologia mitjançant reptes pràctics, creatius i col·laboratius. Aquesta 12a edició, sota el lema Unearthed, convida els participants a explorar les petjades del passat i a imaginar un futur millor utilitzant la robòtica, la intel·ligència artificial i l’enginyeria.
Un total de 129 alumnes, agrupats en 10 equips, representaran diversos centres educatius: les escoles andorranes de segona ensenyança d’Encamp, Santa Coloma i Ordino, així com la Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol i la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Els equips hauran de construir i programar un robot, presentar un projecte d’innovació i demostrar habilitats com el treball en equip i la col·laboració, tot seguint els valors de la competició.
La final, oberta al públic, tindrà lloc a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i promet ser una mostra del talent i la passió dels joves pel coneixement i la innovació.
Aquesta iniciativa forma part del compromís d’Andorra Telecom amb la promoció de l’educació Steam (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques), fomentant les vocacions tecnològiques i potenciant habilitats com el pensament crític, la creativitat o la comunicació. Paral·lelament, l’operadora també impulsa la World Robot Olympiad (WRO), centrada en clubs de robòtica del país.