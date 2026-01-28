Afers Exteriors
Andorra i Eslovàquia reforcen la cooperació bilateral i en l'àmbit de les muntanyes
La trobada entre el cap de Govern i el secretari d’Estat d’Afers Exteriors d’Eslovàquia obre la porta a nous projectes conjunts
El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit avui amb el secretari d’Estat del Ministeri d’Afers Exteriors i Europeus d’Eslovàquia, Marek Eštok, en el marc de la visita oficial d’aquest darrer a Andorra. La trobada, que se celebra coincidint amb el 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països, ha servit per refermar els llaços de cooperació bilateral i explorar noves vies de col·laboració, especialment en l’àmbit de les zones de muntanya.