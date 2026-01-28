Salut
Alerta a l'Índia pel virus Nipah, amb una taxa de mortalitat de fins al 75%
El país asiàtic ha detectat dos casos a Bengala Occidental i l'OMS demana reforçar la protecció mundial
Les autoritats sanitàries de l’Índia han confirmat dos casos del virus Nipah al nord-est del país, i tot i que la xifra és reduïda, l’Organització Mundial de la Salut i diversos països veïns han activat l’alerta. El virus, amb una taxa de mortalitat que pot arribar al 75% i sense vacuna ni tractament específic, és considerat un dels patògens amb major potencial epidèmic, o fins i tot pandèmic, per la seva capacitat de transmetre’s entre humans i a través d’animals.
Tant el Nepal com Tailàndia han començat a aplicar controls sanitaris als viatgers procedents de les zones afectades, i la comunitat científica internacional reclama mesures proactives per evitar una propagació silenciosa, com la que ja s’ha produït en entorns hospitalaris. L’OMS recorda que el Nipah pot causar infeccions respiratòries greus i encefalitis mortal, i alerta que el món no pot abaixar la guàrdia davant virus amb un potencial tan devastador.
Els experts apunten que, tot i que el risc immediat de propagació internacional és baix, cal una estratègia coordinada de detecció precoç, protocols clínics i inversió urgent en recerca per prevenir un escenari com el de la Covid-19.