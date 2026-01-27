FORMACIÓ

Torna el Cicle de perfeccionament professional amb la col·laboració de Creand

Andorra la Vella

La Universitat d’Andorra, amb la col·laboració de Creand Fundació, reprèn aquest febrer el Cicle de perfeccionament professional, amb una nova oferta de cursos breus presencials adreçats a professionals i membres de la comunitat universitària. Creand Fundació hi col·labora amb el finançament del 20% del cost de matrícula, en la línia del seu compromís amb la formació i el progrés social. L’objectiu del programa, en marxa des del 1996, és oferir formació continuada i actualitzada sobre temes específics per afavorir el desenvolupament professional i personal dels participants. Tota la informació dels cursos està disponible al web de l’UdA.

