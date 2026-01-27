TRIBUNALS
Silvestre Advocats denuncia irregularitats en una recusació
Silvestre Advocats denuncia “disfuncions greus” en un procediment de recusació que afecta el despatx. Tal com ja va avançar ahir el Diari, el Tribunal Constitucional ha confirmat que va ser correcte apartar la magistrada Núria Garcia Val, actual presidenta del Tribunal de Corts, d’un cas penal a petició de la Fiscalia. El Ministeri Fiscal va demanar la recusació perquè considerava que la jurista tenia una relació d’amistat amb un lletrat “extern” a Silvestre Advocats, fet que tant la magistrada com l’advocat neguen. El gabinet defensa els seus membres en un procediment per blanqueig de capitals que “s’ha construït i impulsat en un context institucional anòmal i sostingut en el temps”. A més, recorda que el Col·legi d’Advocats d’Andorra “va acordar donar empara als lletrats del despatx, fet que evidencia la gravetat de la situació i el caràcter extraordinari de les pressions i disfuncions denunciades”.
El despatx qualifica la situació de "greu" i extraordinaria
Silvestre Advocats recorda que la recusació exigeix “actuacions formalitzades, motivades i traçables”, principi que, segons el despatx, no s’ha respectat en aquest cas. Aquests fets alimenten “la percepció que els estàndards no s’apliquen amb la mateixa intensitat segons qui els invoca”.
NACIONAL
Nova presidenta al Tribunal de Corts
Redacció