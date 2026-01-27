Successos
Retencions a la General 3 d'entrada a la Massana per un accident aquesta tarda
El sinistre ha tingut lloc poc després de les set
Un accident amb, almenys, un vehicle implicat, ha provocant retencions a la carretera General 3 d'entrada a la Massana en sentit nord, després dels túnels, en direcció a la Massana. L'accident s'ha produït poc després de les set de la tarda i fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat el servei de circulació comunal. Es desconeixen les causes del sinistre i el nombre de ferits.