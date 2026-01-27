Consell d'Europa
La presidència xipriota de la UE vol signar l’Acord d'associació amb Andorra aquest semestre
L’ambaixador de Xipre, Michalis Ioannou, ha afirmat que el Consell de la UE treballa per desbloquejar el darrer escull pendent
La República de Xipre, que ostenta aquest primer semestre del 2026 la presidència del Consell de la Unió Europea, ha fixat com a una de les seves prioritats la signatura de l’Acord d’associació entre Andorra i la UE. Així ho ha expressat l’ambaixador xipriota, Michalis Ioannou, durant la seva visita oficial a Andorra avui, on ha afirmat que el Consell treballa per desbloquejar el darrer escull pendent –la naturalesa jurídica de l’Acord– amb l’objectiu que es pugui aprovar i signar abans de l’estiu.
L’ambaixador ha subratllat que Xipre “és optimista” i que confien en tancar un acord “aviat”, per tal que el text pugui ser aprovat pel Consell de ministres de la UE i signat dins el semestre actual. Per part andorrana, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha agraït que l’Acord amb Andorra es mantingui com una de les prioritats de l’agenda europea i ha remarcat el bon moment de la relació bilateral, reforçada per la signatura del Memoràndum d’entesa entre ambdós països el 2024.
La visita institucional ha inclòs una trobada amb el cap de Govern, Xavier Espot, i ha servit per aprofundir la cooperació bilateral i el diàleg sobre els reptes europeus. També s’ha anunciat una propera visita a Andorra del ministre d’Afers Exteriors de Xipre, Constantinos Kombos.