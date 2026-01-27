Meteo
El perill d'allaus baixa a 3 a causa de les pluges
El servei de meteorologia apunta que durant la nit cauran fins a 5 centímetres de neu en alguns sectors per sobre dels 2.000 metres
El perill d'allaus ha baixat a 3 (perill marcat) arreu d'Andorra a causa de les pluges que s'han anat produint al llarg del dia. El servei meteorològic remarca que, tot i això, es poden desencadenar "allaus de mida mitjana i gran", i explica que les excursions de muntanya i les activitats forapista "requereixen molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa selecció de l'itinerari".
El servei de meteorologia apunta que durant la nit cauran fins a 5 centímetres de neu en alguns sectors per sobre dels 2.000 metres, fet que provocarà que "la superfície del mantell de neu es regelarà per formar una crosta portant que s'estovarà al llarg del dia".