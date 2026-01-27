Successos
Pas alternatiu a la C-14 a Organyà per un accident amb tres ferits
El sinistre ha tingut lloc a les 19.44 hores
Un accident a la C-14 a l'altura d'Organyà entre una furgoneta i un cotxe ha provocat tres ferits menys greus que han estat traslladats a l'hospital de la Seu d'Urgell. El sinistre ha tingut lloc a les 19.44 hores, segons informa el servei de trànsit de Catalunya, i provoca que un dels dos carrils estigui tallat, i hi hagi habilitat pas alternatiu. Fins al lloc dels fets s'han traslladat tres ambulàncies del SEM, quatre unitats dels bombers i dues patrulles dels mossos d'esquadra.