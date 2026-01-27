Obertura de l'any judicial
Els delictes per maltractaments i violència de gènere van augmentar un 18% el 2025
La Batllia va obrir 8.666 expedients nous l'any passat
La Fiscalia ha expressat la seva preocupació pel repunt dels maltractaments i de la violència domèstica al Principat durant l’any 2025, quan les causes obertes es van situar en 207 procediments, gairebé un 18% més que l'any anterior. Tot i això, la delinqüència i les infraccions penals han disminuït lleugerament, segons les dades de la memòria anual presentades pel fiscal general, Xavier Sopena.
L'increment de les causes relacionades amb els maltractaments i la violència domèstica situa les dades al mateix nivell que les registrades entre els anys 2021 i 2023, després d’un 2024 on aquestes xifres s’havien moderat. El fiscal general ha subratllat que aquesta dada representa una alerta per a les autoritats i la societat i posa en relleu la necessitat de reforçar els mecanismes de prevenció, suport i protecció cap a les víctimes.
El 2025 va ser un exercici marcat per una estabilització del volum de causes, canvis en la composició d’alguns òrgans i l’impacte de procediments de gran complexitat, com el cas BPA, segons s'exposa en la memòria anual. En el balanç global, el nombre d’infraccions penals baixà un 2,5% respecte al 2024, i els delictes globals mostren també una tendència a la baixa. Ara bé, Sopena ha remarcat que aquesta reducció no és uniforme entre totes les tipologies delictives.
La Batllia, un cop finalitzades les contractacions del pla de xoc, totes les places d’oficial estan cobertes, mentre que resten pendents de provisió dues places d’administratiu, actualment en fase de concurs. Durant el 2025 van entrar 8.666 expedients nous, una xifra pràcticament idèntica a la de l’any anterior (8.649). El resultat es deu a la disminució d'unes 100 causes de civil i de les causes de menors civil, i a un petit repunt en els expedients penals i administratius. Se’n van evacuar 8.979, lleugerament per sota del 2024 (9.259), i han quedat a tràmit 5.855 dossiers.
A banda de la violència domèstica, també es constata un increment d’altres tipologies delictives com les amenaces (+38%) i diversos tipus de furts (+15 %). En canvi, s’observa una disminució de casos relacionats amb la llibertat sexual i delictes vinculats a la salut pública, així com una notable reducció dels procediments relacionats amb substàncies estupefaents.
Per seccions, destaca l’activitat de la Instrucció General, amb 5.158 noves causes i un volum d’evacuació similar, fet que ha permès mantenir l’equilibri entre entrades i sortides. A la Secció de Civil Especialitzada s’han evacuat més expedients dels que han entrat, mentre que la Secció de Menors ha registrat una forta davallada de causes civils respecte l’any anterior.
Pel que fa al Tribunal de Corts, l’any ha estat condicionat pels canvis en la composició del tribunal i per la redacció de la sentència del cas BPA, que ha endarrerit altres vistes. Han entrat 179 causes, un lleuger increment, i s’han dictat 62 sentències, de les quals 22 han estat apel·lades. La durada mitjana dels sumaris se situa entre sis i vuit mesos, amb terminis més curts en els casos amb presos preventius.
Al Tribunal Superior de Justícia, la Sala Civil continua sent la més activa, tot i una reducció d’entrades. La Sala Penal ha registrat un descens del 37% de causes noves, mentre que la Sala Administrativa ha incrementat la seva activitat. La Presidència del Tribunal ha incoat 23 assumptes, la majoria ja resolts.
La Fiscalia General ha presentat les dades de criminalitat del 2025, recordant que les infraccions comptabilitzades corresponen a expedients judicials i no a persones concretes. El detall complet de les estadístiques es podrà consultar al web del Consell Superior de la Justícia amb motiu de l’obertura de l’Any Judicial.