Successos
Les balises d’emergència V-16 d'Espanya serviran per detenir lladres
La policia espanyola demana als propietaris que conservin el número IMEI per poder localitzar-les
La policia nacional espanyola ha activat una nova estratègia per fer front a l’augment de robatoris dins de vehicles, on destaquen els furts de balises d’emergència V-16. Per identificar els lladres i els compradors fraudulents d’aquests dispositius, els investigadors sol·licitaran judicialment la geolocalització de les balises sostretes, segons informa el Diario de Almería.
La policia espanyola demana a la ciutadania que anoti i conservi el número IMEI de la seva balisa, un codi únic que caldrà aportar en la denúncia en cas de robatori. Això permetrà iniciar el rastreig tècnic del dispositiu i arribar als receptadors.