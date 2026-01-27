Esquí alpí
Joan Verdú, fora a la primera mànega de la Copa del Món d'Schladming
Ha estat eliminat per tocar una porta a la primera baixada
Joan Verdú ha quedat fora del gegant nocturn de la Copa del Món de Schladming després de no completar la primera mànega. L’andorrà, que sortia amb el dorsal 23, s’ha saltat una porta en el traçat, la quarta, i ha signat un nou DNF, el tercer de la temporada, després de no poder completar les cites a Beaver Creek i Val d’Isère. Verdú centra ara tots els esforços en els Jocs Olímpics de Milà i Cortina.