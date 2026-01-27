Educació
Govern impulsa una plataforma per controlar i seguir el transport escolar en temps real
El sistema s'estrena al col·legi Sant Ermengol
El Govern ha presentat un nou projecte de plataforma de control i seguiment del transport escolar, que es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) aquest dimecres i es posarà en marxa dijous vinent. La iniciativa arrencarà amb una prova pilot entre els centres educatius i el servei de transport que s’allargarà fins al mes de maig. Un cop finalitzada aquesta fase inicial, la plataforma estarà disponible per a les famílies.
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha explicat en la presentació aquest matí que el projecte té tres objectius principals: millorar la seguretat i el control d’assistència dels alumnes mitjançant un seguiment efectiu i dades en temps real sobre la seva ubicació; incrementar l’eficiència del servei escolar, amb la localització constant dels autobusos i informació sobre l’hora de sortida i d’arribada; i donar resposta a la preocupació de les famílies, que podran saber en tot moment si els seus fills són dins del vehicle o ja han arribat al centre. En paraules del secretari d’Estat, es tracta de “passar d’un servei tradicional a un servei intel·ligent”.
El transport escolar compta actualment amb 40 rutes i dona servei a uns 1.500 alumnes. Segons ha detallat el director del departament de Sistemes Educatius, Albert Maluquer, la implantació començarà pel sistema educatiu espanyol, ja que és el que té cobertura a nivell nacional. El primer centre que posarà en funcionament la plataforma serà el Col·legi Sant Ermengol, i posteriorment s’anirà estenent a la resta de sistemes educatius de manera progressiva fins a final de curs. “El nostre objectiu és que el curs que ve aquesta eina sigui d’ús ordinari i no una novetat”, ha afirmat Maluquer.
Notícia pendent d'ampliació