Educació superior
Govern aprova el pla d’estudis del nou màster en administració d'empreses de la Tech Global University
Serà de modalitat no presencial i durarà dos cursos, amb una càrrega de 120 crèdits
El Govern d'Andorra ha aprovat el Decret pel qual es dona llum verda al pla d’estudis del màster en administració d’empreses (MBA) de la Tech Global University, que s’impartirà en modalitat no presencial i tindrà una durada de dos cursos acadèmics.
Amb una càrrega total de 120 crèdits europeus (ECTS), aquest programa de màster té com a objectiu formar professionals capacitats per exercir funcions directives i de gestió en qualsevol àmbit empresarial, tant en organitzacions privades i públiques, com en consultories o en la creació d’empreses pròpies.
Els estudis estan dissenyats per dotar l’alumnat tant de competències transversals com específiques, com ara la comprensió i aplicació de coneixements especialitzats en direcció d’empreses, el pensament estratègic, la gestió del canvi, el lideratge, la resolució de conflictes i la gestió de persones.
El pla d’estudis ha estat avaluat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) i s’incorpora així a l’oferta formativa homologada del país, contribuint a l’ampliació de l’accés a estudis superiors d’alt nivell en format virtual.