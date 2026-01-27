Mobilitat

Fase groga al port d'Envalira i per accedir al Serrat i al coll de la Botella

La carretera d'Arcalís i la de la coma de Ransol continuen tancades

La carretera d'accés a Arcalís continua tancada per fer baixar allaus

La carretera d'accés a Arcalís continua tancada per fer baixar allaus

Andorra la Vella

La presència de neu a la calçada fa necessari l'ús d'equipaments a zones altes d'Andorra. Mobilitat manté activada la fase groga aquest matí a la General 2 per passar el port d'Envalira, a la General 4 per arribar al coll de la Botella i a la General 3 a partir del Serrat

L'accés a Arcalís i a la coma de Ransol segueix avui en fase negra amb la circulació prohibida pels tirs d'allaus que es fan per fer baixar les grans quantitats de neu acumulades per les precipitacions dels últims dies. 

