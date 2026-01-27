Cultura
Els dotzens Premis Sergi Mas destinats a formentar el talent juvenil repartiran 9.000 euros
La dotació econòmica no és l'única que s'amplia en aquesta edició, també ho farà el nombre de beques per a la formació artística
El Govern ha obert la convocatòria dels Premis Sergi Mas – XII Mostra d’arts plàstiques per a joves, una iniciativa que busca promoure la creativitat i donar suport als joves artistes del país. L’edició d’enguany arriba amb importants novetats: s’amplia el pressupost fins als 9.000 euros i es duplica el nombre de beques Sergi Mas per a la formació artística, amb l’objectiu d’impulsar la professionalització dels participants.
Els premis s’adrecen a joves d’entre 14 i 35 anys, que poden presentar les seves obres en diverses disciplines: dibuix, pintura, fotografia, collage, escultura, gravat o videoart. La temàtica és lliure, però totes les obres han de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment.
Les obres s’hauran de lliurar físicament entre el 22 de juny i el 3 de juliol de 2026 a l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a Andorra la Vella. El jurat valorarà aspectes com el domini tècnic, la qualitat expressiva, la capacitat comunicativa, la innovació i l’originalitat.
Els premis econòmics es divideixen en tres franges d'edat i diferents dotacions: el primer rang d'edat va des dels 14 als 17 anys i s'opta a tres premis. El primer premi té una dotació de 600 euros, el segon de 300 i el tercer, de 100. En el següent grup d'edat, comprés per joves d'entre els 18 i 24 anys, es reparteixen els mateixos premis, però amb una quantitat de diners diferent. La primera plaça obtindrà 1.000 euros, la segona posició 600 i la tercera, 300. L'últim grup d'edat que engloba les persones d'entre 25 i 35 anys, i en aquest rang és on es repartiran més diners: 1.500, 900 i 600 euros respectivament.
A banda d’aquests reconeixements, la convocatòria 2026 inclou també dues beques Sergi Mas dotades amb 1.500 € cadascuna, que volen impulsar la professionalització dels joves artistes. Aquestes beques podran destinar-se a inscripcions en escoles o cursos d’art, així com a la compra de material artístic, i s’hauran de justificar abans del 31 de desembre de 2026.
Els Premis Sergi Mas s’emmarquen dins dels objectius del Pla Nacional de Joventut i busquen reconèixer el talent jove, alhora que promouen una cultura visual viva i compromesa amb la creació contemporània.