ACTUACIONS POLICIALS
Dos detinguts per possessió de drogues i quatre positius per alcohol a les carreteres
La policia va detenir el cap de setmana dos turistes com a presumptes autors de delictes contra la salut pública. El primer arrest, d’un home de 46 anys, es va produir la matinada de dissabte a la frontera del riu Runer. Durant el control, els agents li van localitzar 3,46 grams de cocaïna i un d’heroïna. El segon detingut, un home de 31 anys, va ser arrestat la matinada de diumenge a l’interior d’un local d’oci nocturn de Canillo amb 1,14 grams de cocaïna.
La policia també va detenir quatre persones per conduir sota els efectes de l’alcohol: una dona de 30 anys a Encamp amb una taxa d’1,53 grams; un home de 64 anys a Canillo amb una taxa d’1,01 després de derrapar en una rotonda; un conductor de 43 anys al Pas amb un resultat d’1,78 arran d’un accident, i un turista de 32 anys a la CG-2 amb una taxa d’1,32.